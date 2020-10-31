Учёные заявили о небезопасности чистых стен и полов в больницах

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Несмотря на тщательную уборку больничных полов и стен, через некоторое время они снова могут быть источником инфекции и представлять угрозу здоровью. К такому выводу пришли американские эпидемиологи после обследования больниц в штатах Огайо и Вирджиния.

Тщательная антисептическая уборка интерьера больничных палат ещё не гарантирует стерильность помещения. Мы видим явные доказательства того, что бактерии передаются пациентам, несмотря на постоянный антимикробный контроль, — заявил доктор медицины Кливлендского медицинского центра в штате Огайо Кертис Донски, являющийся одним авторов исследования.

Учёные провели эксперимент, для которого наблюдали за состоянием 17 пациентов, поступивших в больницу. До этого палаты были продезинфицированы, а анализы пациентов показали отрицательный результат на патогенный стафилококк и прочие бактерии.

Специалисты следили за контактами больных с персоналом клиники, оборудованием и интерьером. Для этого трижды в день делались смывы с их одежды, кроватей и участков пола, по которым передвигались пациенты.

В первые сутки ученые получили положительные результаты на наличие в смывах патогенных микроорганизмов. Чаще всего загрязнения находились на полу (58%), при этом концентрация на протяжении четырех суток оставалась примерно на одном уровне.

По мнению авторов исследования, которое было опубликовано в приложении к журналу Infection Control & Hospital Epidemiology, необходимо установить, какие методы обеззараживания больничных палат наилучшим образом будут препятствовать передаче патогенных вирусом, бактерий. Наибольшую актуальность этот вопрос приобретает в период пандемии корона вирусной инфекции.

В наших отделениях COVID-19 нам уже удалось снизить загрязнённость бактериями интерьеров за счёт интенсификации уборки и применения более активных антисептических средств. Результаты проделанной работы могут быть применены и в других лечебных учреждениях, — поделилась соавтор работы, сотрудница Школы медицины при частном исследовательском Университете Case Western Reserve в Кливленде Сара Редмонд.

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