Учёные заявили о катастрофической скорости подъёма уровня моря

https://static.news.ru/photo/cbd1115a-eba1-11ea-913a-fa163e074e61_660.jpg Фото: AGAMI/V. Legrand/Global Look Press

Темпы таяния ледяных щитов Гренландии и Антарктиды резко ускорились в последние годы. В результате повысился уровень Мирового океана.

К такому выводу пришли британские учёные из Университета Лидса после проведения совместного с коллегами из Датского метеорологического института исследования. Согласно его результатам, опубликованным в журнале Nature Climate Change, начиная с 1990-х годов уровень Мирового океана поднялся на 1,8 см. По словам учёных, это наихудший сценарий, обозначенный в последнем докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), передаёт РИА Новости.

При этом за счёт таяния ледников Антарктиды уровень океана поднялся на 7,2 мм, Гренландии — на 10,6 мм. Ежегодно уровень моря в мире увеличивается на 4 мм.

По оценкам экспертов, сохранение таких темпов таяния ледников к концу XXI века приведёт к подъёму Мирового океана на 17 см. Это, в свою очередь, создаст угрозу затопления прибрежных территорий, на которых проживают 16 млн человек.

Ранее NEWS.ru писал о том, что международная группа учёных выяснила, что скорость таяния в Арктике была недооценена. Согласно их данным, температура росла в среднем на 1 градус каждое десятилетие в течение 40 лет.