Учёные заявили, что первые вакцины не смогут остановить COVID-19

Специалисты Австралийской академии здравоохранения и медицинских наук (AAHMS) высказали мнение, что вакцина первого поколения не способна предотвратить распространение коронавируса.
Согласно докладу учёных, полученные в ходе исследований данные указывают на то, что находящиеся в стадии испытаний вакцины, вероятно, будут эффективно предотвращать связанные с COVID-19 заболевания. Однако они, вероятно, не смогут оказать существенное влияние на темпы передачи болезни.
По словам исследователей, они не верят в «волшебное средство», способное вернуть Австралию и весь мир к состоянию, которое сейчас считается «нормальностью» до пандемии. При этом они отметили, что вакцины, лечение и другие доступные средства борьбы с коронавирусом должны помочь снизить число госпитализаций и смертей,
Ранее NEWS.ru писал, что технологии, которые применяются в разработках отдельных вакцин от коронавируса, дадут толчок к новым способам борьбы с другими сложными заболеваниями, с которыми борется человечество, такими как рак, СПИД или сердечно-сосудистые заболевания.