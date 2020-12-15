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Учёные заявили, что первые вакцины не смогут остановить COVID-19

12:11, 15 декабря 2020 24
Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Специалисты Австралийской академии здравоохранения и медицинских наук (AAHMS) высказали мнение, что вакцина первого поколения не способна предотвратить распространение коронавируса.

Согласно докладу учёных, полученные в ходе исследований данные указывают на то, что находящиеся в стадии испытаний вакцины, вероятно, будут эффективно предотвращать связанные с COVID-19 заболевания. Однако они, вероятно, не смогут оказать существенное влияние на темпы передачи болезни.

По словам исследователей, они не верят в «волшебное средство», способное вернуть Австралию и весь мир к состоянию, которое сейчас считается «нормальностью» до пандемии. При этом они отметили, что вакцины, лечение и другие доступные средства борьбы с коронавирусом должны помочь снизить число госпитализаций и смертей, передаёт MK.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что технологии, которые применяются в разработках отдельных вакцин от коронавируса, дадут толчок к новым способам борьбы с другими сложными заболеваниями, с которыми борется человечество, такими как рак, СПИД или сердечно-сосудистые заболевания.

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