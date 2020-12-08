Учёные зафиксировали на Северном полюсе рекордно быстрое потепление

https://static.news.ru/photo/2d23c93e-3995-11eb-b773-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Esther Horvath/Keystone Press Agency/Global Look Pres

На Северном полюсе планеты зафиксировано рекордно быстрое потепление за всю историю наблюдений. Об этом рассказали специалисты из Национального управления океанографии и атмосферы США.

В текущем году Северный полюс нагревался в два раза быстрее остальной части планеты, передаёт Интерфакс со ссылкой на отчёт Arctic Report Card 2020. Предыдущий рекорд потепления был зафиксирован в 2012 году.

По прогнозам учёных, с 2040 по 2060 год летом в Арктике может закончиться морской лёд, а на Аляске исчезнет мерзлота.

Как писал NEWS.ru, сотрудники Эксетерского университета (Великобритания) считают, что глобальное потепление на два градуса Цельсия спровоцирует катастрофические последствия — высвобождение 230 млрд тонн углекислого газа из почвы.