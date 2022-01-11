В США выявили у домашних кошек схожий с COVID-19 вирус

В популяции домашних кошек в США может циркулировать вирус, схожий с SARS-CoV-2, сообщает портал bioRxiv со ссылкой на исследование учёных из Университета Теннесси. По мнению специалистов, сейчас среди кошек может циркулировать потенциально опасный вирус.

Как сообщают учёные, в 70% образцов, взятых у кошек ещё до начала пандемии, были обнаружены антитела к рецептор-связывающему домену коронавируса. По их словам, это говорит о том, что кошки могли контактировать с другим вирусом, чей S-белок схож с белком SARS-CoV-2, что и привело к образованию кросс-реактивных антител.

Ранее ветеринар медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» рассказал, что домашние питомцы, демонстрирующие такие симптомы, как кашель, выделения из носа, сонливость и затруднённое дыхание, могут болеть коронавирусом. Однако этот факт не всегда должен вызывать повод для беспокойства. Подтвердить или опровергнуть факт заражения помогут в ветклинике. Для этого у питомца необходимо взять мазок из носа на исследование. Однако описанные выше признаки могут являться и симптомами иных респираторных инфекций, в том числе и микоплазмоза.

Доктор заметил, что чаще всего домашние животные переносят инфекцию коронавируса относительно легко, иногда случается и бессимптомное течение болезни.