Учёные выявили способ в два раза сократить распространение COVID-19

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Двунаправленное отслеживание контактов может существенно сократить передачу COVID-19. К такому выводу пришла группа учёных из США и Германии.

По словам исследователей, для контроля за распространением заболевания необходимо отслеживание контактов заражённых. При этом в большинстве случаев связи фиксируются только «вперёд». Напротив, следует отслеживать не только тех, кого может заразить пациент, но и тех, кто заразил его самого. Соответствующие результаты исследования представлены в журнале Nature.

Учёные создали несколько моделей отслеживания контактных лиц и сравнили их эффективность в предотвращении дальнейшей передачи COVID-19. Применение двунаправленного отслеживания позволяет снизить эффективное число воспроизводства как минимум на 0,3 единицы, а вместе с цифровым отслеживанием через смартфон ещё на 0,25.

По данным на утро 11 января, в России за сутки зафиксировано 23 315 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В общей сложности с начала пандемии в России коронавирусом заболело 3 425 269 человек. 2 800 675 пациентов выздоровело, также зафиксировано 62 273 смертельных случая. Из регионов первое место по суточному приросту заболевших удерживает Москва — за сутки в столице выявлено 4646 новых случаев.

Ранее NEWS.ru писал, что китайские учёные определили наиболее распространённые последствия коронавирусной инфекции. Причём, их специалисты охарактеризовали как длительные.

Оказалось, что спустя полгода после острой фазы инфекции, пациенты чаще всего жаловались на усталость или мышечную слабость (63% переболевших), проблемы со сном (26%), а также на состояние беспокойства или депрессию (23%).