Учёные выявили слабое место COVID-19

https://static.news.ru/photo/1aedfa06-3bbf-11eb-9dbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Американские специалисты установили, что трансмембранный белок 41 В (ТМЕМ41В), необходимый для размножения SARS-CoV-2, критичен для репликации вируса.

TMEM41B способствует сформировать внешнюю жировую мембрану, которая служит защитой для генетического материала вируса во время его репликации внутри инфицированной клетки и до того, как он заразит следующую.

Учёные провели ряд исследований, в ходе которых сравнили воспроизводство COVID-19 в заражённых клетках с такими же процессами в двух десятках смертоносных флавивирусов, вызывавших в том числе жёлтую лихорадку и болезнь Зика, говорится в статье, опубликованной в журнале Cell.

Специалисты также сравнили размножение коронавируса с тремя сезонными вирусами, вызывающими простуду. Был использован инструмент редактирования генов CRISPR для инактивирования каждого из 19000 генов в клетках, заражённых каждым вирусом, включая SARS-CoV-2. После этого учёные сравнили молекулярные эффекты блокировки генов на способность вируса к репликации.

Результаты эксперимента показали, что TMEM41B был единственной молекулярной особенностью, имевшей критическое влияние для репликации среди обоих семейств вирусов. Научные сотрудники поставили задачу разработать метод лечения, нацеленный на инактивацию ТМЕМ41В.

Как сообщал NEWS.ru, учёные обнаружили в человеческом организме ген, который в два раза увеличивает риск развития онкологического заболевания. К такому выводу пришли специалисты Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего и онкологического центра Мурса.