Учёные выявили проблемы с потенцией у переболевших COVID-19

https://static.news.ru/photo/99a7d172-b311-11eb-ab0f-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Учёные из США выяснили, что коронавирус может сохраняться в тканях полового члена в течение долгого времени после выздоровления. Результаты исследования показывают, что переболевшие COVID-19 мужчины могут столкнуться с эректильной дисфункцией. Выкладки учёных приведены в журнале World Journal of Men's Health.

Специалисты сначала обратили внимание на случаи нескольких мужчин, которые пожаловались на внезапно возникшие проблемы с потенцией. Для изучения этой проблемы учёные взяли образцы ткани полового члена у двух лиц, перенёсших COVID-19, причём у одного из них были только лёгкие проявления болезни, а другой лежал в больнице. Оба жаловались на эректильную дисфункцию. Выяснилось, что коронавирус присутствовал в тканях в обоих случаях даже спустя много месяцев после выздоровления. У здоровых мужчин из контрольной группы подобного не наблюдалось.

Наше исследование показывает, что COVID-19 может вызывать широко распространённую дисфункцию эндотелия в системах органов за пределами лёгких и почек. Вирус может проникать в эндотелиальные клетки и влиять на многие органы, включая половой член, — сообщил доцент университета Майами Ранджит Рамасами.

Дисфункция эндотелия — состояние, при котором нарушается целостность слизистой оболочки мелких кровеносных сосудов, в результате чего питаемые ими ткани перестают снабжаться кровью и перестают выполнять свои функции. Это состояние является характерным последствием коронавирусной инфекции.

Ранее учёные выявляли коронавирус в тканях яичек инфицированных мужчин, что может влиять на способность к зачатию. Результаты обоих исследований указывают на то, что SARS-CoV-2 может передаваться половым путём.

Ещё одно исследование доказало вредное влияние COVID-19 на серое вещество мозга.