Учёные выявили проблемы с потенцией у переболевших COVID-19

Учёные из США выяснили, что коронавирус может сохраняться в тканях полового члена в течение долгого времени после выздоровления. Результаты исследования показывают, что переболевшие COVID-19 мужчины могут столкнуться с эректильной дисфункцией. Выкладки учёных приведены в журнале World Journal of Men's Health.
Специалисты сначала
Наше исследование показывает, что COVID-19 может вызывать широко распространённую дисфункцию эндотелия в системах органов за пределами лёгких и почек. Вирус может проникать в эндотелиальные клетки и влиять на многие органы, включая половой член, — сообщил доцент университета Майами Ранджит Рамасами.
Дисфункция эндотелия — состояние, при котором нарушается целостность слизистой оболочки мелких кровеносных сосудов, в результате чего питаемые ими ткани перестают снабжаться кровью и перестают выполнять свои функции. Это состояние является характерным последствием коронавирусной инфекции.
Ранее учёные выявляли коронавирус в тканях яичек инфицированных мужчин, что может влиять на способность к зачатию. Результаты обоих исследований указывают на то, что SARS-CoV-2 может передаваться половым путём.
Ещё одно исследование доказало вредное влияние COVID-19 на серое вещество мозга.