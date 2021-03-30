Австралийские учёные выявили причину возникновения опаснейшей онкологии. Исследователи установили, что существует определённый ген, отвечающий за развитие наиболее агрессивной и наименее поддающейся лечению формы рака груди. Они отметили, что при возникновении такой онкологии выживаемость катастрофически низкая,
Рост гормоночувствительной раковой опухоли молочной железы зависит от присутствия таких гормонов, как прогестерон и эстроген. Обычно, эта форма онкологии хорошо поддаётся лечению, однако у некоторых пациентов развивается особый тип эстроген-рецептор-положительного (ER+) рака, называемого IntClust2.
Дело в том, что в этом случае метастазы успевают проникнуть в лимфатические узлы даже при усиленном лечении. В результате опухоль распространяется по всему телу, из-за чего половина женщин с этим диагнозом погибают.
Специалисты изучили 119 образцов рака молочной железы. В результате они выяснили, что IntClust2 отличается повышенным образованием копий участка ДНК в хромосоме, где находится ген AAMDC. Тогда исследователи понизили этот ген у мышей, с помощью которых проводили научные изыскания, и увидели, что значительная часть злокачественных клеток просто погибла.
Стоит заметить, что гормональная терапия позволяет улучшить состояние онкобольного, однако из-за этого самого гена агрессивный вид рака груди способен противостоять лекарствам. Таким образом, опухоли продолжают расти в условиях метаболического стресса. К слову, ген AAMDC встречается и в других видах онкологии (рак яичников, рак простаты), из-за чего эти виды онкологии также становятся невосприимчивы к лекарственной терапии. На текущий день исследователи ещё не разработали наиболее эффективное лечение от этой формы рака.
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