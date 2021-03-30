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Австралийские учёные выявили причину возникновения опаснейшей онкологии. Исследователи установили, что существует определённый ген, отвечающий за развитие наиболее агрессивной и наименее поддающейся лечению формы рака груди. Они отметили, что при возникновении такой онкологии выживаемость катастрофически низкая, сообщает Nature Communications.

Рост гормоночувствительной раковой опухоли молочной железы зависит от присутствия таких гормонов, как прогестерон и эстроген. Обычно, эта форма онкологии хорошо поддаётся лечению, однако у некоторых пациентов развивается особый тип эстроген-рецептор-положительного (ER+) рака, называемого IntClust2.

Дело в том, что в этом случае метастазы успевают проникнуть в лимфатические узлы даже при усиленном лечении. В результате опухоль распространяется по всему телу, из-за чего половина женщин с этим диагнозом погибают.

Специалисты изучили 119 образцов рака молочной железы. В результате они выяснили, что IntClust2 отличается повышенным образованием копий участка ДНК в хромосоме, где находится ген AAMDC. Тогда исследователи понизили этот ген у мышей, с помощью которых проводили научные изыскания, и увидели, что значительная часть злокачественных клеток просто погибла.

Стоит заметить, что гормональная терапия позволяет улучшить состояние онкобольного, однако из-за этого самого гена агрессивный вид рака груди способен противостоять лекарствам. Таким образом, опухоли продолжают расти в условиях метаболического стресса. К слову, ген AAMDC встречается и в других видах онкологии (рак яичников, рак простаты), из-за чего эти виды онкологии также становятся невосприимчивы к лекарственной терапии. На текущий день исследователи ещё не разработали наиболее эффективное лечение от этой формы рака.

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