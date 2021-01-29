Учёные выявили положительную сторону тяжёлого течения COVID-19

Люди, которые болели коронавирусной инфекцией в тяжёлой форме и успешно излечились, могут иметь более сильную и долгосрочную иммунную защиту от повторного заражения.
К такому выводу пришли учёные из Института иммунологии Ла-Хойи (США), их выкладки
Лёгкую форму инфекции имели 17 человек, ещё 13 нуждались в госпитализации, девять человек, сдавших образцы крови, побывали в реанимации. Учёные установили, что пациенты с лёгкой формой имели не такой выраженный ответ CD8+Т-клеток, как тяжелобольные.
Автор исследования Кристиан Оттенсмайер отметил, что связь между работой клеток памяти и серьёзностью течения инфекции самая прямая. У людей с лёгкой формой клетки имели признаки истощения Т-лимфоцитов, то есть иммунная система стимулировалась настолько сильно, что стала менее эффективной.
Результаты исследования предполагают, что люди, перенёсшие COVID-19 в тяжёлой форме, в долгосрочной перспективе имеют преимущество в виде сильного иммунитета. Один из соавторов исследования заметил, что это подчёркивает разнообразие реакций на SARS-CoV-2.
Ранее американские учёные предупредили о риске использования нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), писал NEWS.ru. Специалисты установили, что лекарства из этой группы могут помешать иммунитету бороться с коронавирусом.