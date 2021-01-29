Учёные выявили положительную сторону тяжёлого течения COVID-19

https://static.news.ru/photo/d08d592c-63a3-11eb-a49f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Люди, которые болели коронавирусной инфекцией в тяжёлой форме и успешно излечились, могут иметь более сильную и долгосрочную иммунную защиту от повторного заражения.

К такому выводу пришли учёные из Института иммунологии Ла-Хойи (США), их выкладки приведены в журнале Science Immunology. В рамках исследования они проанализировали образцы крови 39 человек с COVID-19 и 10 здоровых. Отдельное внимание уделялось изучению CD8+T-клеток (клеток памяти), защищающих организм от повторного заражения.

Лёгкую форму инфекции имели 17 человек, ещё 13 нуждались в госпитализации, девять человек, сдавших образцы крови, побывали в реанимации. Учёные установили, что пациенты с лёгкой формой имели не такой выраженный ответ CD8+Т-клеток, как тяжелобольные.

Автор исследования Кристиан Оттенсмайер отметил, что связь между работой клеток памяти и серьёзностью течения инфекции самая прямая. У людей с лёгкой формой клетки имели признаки истощения Т-лимфоцитов, то есть иммунная система стимулировалась настолько сильно, что стала менее эффективной.

Результаты исследования предполагают, что люди, перенёсшие COVID-19 в тяжёлой форме, в долгосрочной перспективе имеют преимущество в виде сильного иммунитета. Один из соавторов исследования заметил, что это подчёркивает разнообразие реакций на SARS-CoV-2.

Ранее американские учёные предупредили о риске использования нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), писал NEWS.ru. Специалисты установили, что лекарства из этой группы могут помешать иммунитету бороться с коронавирусом.