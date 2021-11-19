Учёные выявили особый иммунитет к коронавирусу у медиков

Медики, работающие в больницах, имеют особой иммунитет к коронавирусу. К такому выводу пришли британские учёные, пишут «Известия» со ссылкой на научную работу исследователей.

Исследование проводилось в одной из клиник Великобритании, под наблюдением учёных находились 58 врачей. Их изучали на предмет выявления скрытых инфекций, следили за уровнем антител. В течение четырёх месяцев участники эксперимента не показали ни одного положительного ПЦР-теста. Также не было каких-либо признаков антител или инфекций, причём даже если их коллеги в этот момент были инфицированы.

У 20 участников исследования специалисты выявили повышенный уровень концентрации Т-клеток, у 19 из них — белок, который может указывать на контакт с коронавирусом. Однако, пришли к выводу учёные, у обследуемых медработников по непонятным на данный момент причинам очень быстро заканчивался инфекционный процесс.

Специалисты предположили, что иммунитет сам по себе у врачей настолько сильный, что одолевает вирус, хотя он даже не успел закрепиться в организме. Но доказательств, подтверждающий действительный контакт с коронавирусом, у исследователей нет. И тем более непонятно, будет ли такой иммунитет эффективен при новых штаммах коронавируса.

Ранее главный врач Одинцовской больницы Андрей Фадеев заявил, что не носящие маски люди могут заболеть коронавирусом не сразу или не заболеть им вовсе из-за везения, наличия антител или устойчивости к вирусу.