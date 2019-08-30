https://static.news.ru/photo/ed512860-cb09-11e9-a76b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Ohde/imageBROKER.com/Global Look Press

Американские учёные выяснили, существует ли ген, отвечающий за сексуальное влечение человека к представителям своего пола.

Сотрудники Центра психиатрических исследований при Гарварде провели генетическое исследование, в котором приняли участие 480 тысяч человек из США и Великобритании.

Исследователи выяснили, что нет конкретного гена, который отвечал бы за сексуальную ориентацию. Генетическая предрасположенность действительно есть, но не всё зависит от неё — причиной нетрадиционной ориентации является сложное сочетание генетических факторов и среды, в которой находится человек, говорится в исследовании в журнале Science.

Учёные выявили пять генетических факторов, связанных с влечением человека к представителям своего пола. Однако при комбинации этих вариантов они смогли объяснить лишь 1% влечения человека к представителям своего пола, уточняет « Ридус ».

Как ранее писал News.ru, во многих странах мира в течение июня состоялись масштабные акции ЛГБТ-сообщества, прозванные «парадами гордости» (Pride Parade). На некоторые марши представителей нетрадиционных сексуальных ориентаций вышли известные политики, владельцы брендов представили на праздниках равенства новые виды товаров.