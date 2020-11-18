Учёные выяснили сроки сохранения иммунитета после коронавируса

https://static.news.ru/photo/3ac699d2-29a9-11eb-9ca7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Института иммунологии Ла-Хойи в США провели исследование с участием 185 пациентов, в ходе которого установили, как долго может сохраняться иммунитет у переболевших коронавирусом.

В исследовании участвовали люди в возрасте от 18 лет до 91 года. Все они перенесли заболевание в лёгкой форме в начале пандемии. Учёные акцентировали внимание на четырёх компонентах иммунной системы — антителах, В-клетках, являющихся источником антител, и двух типах Т-клеток.

Было установлено, что в течение шести — восьми месяцев после заболевания антитела сохраняются в организме, хотя их количество немного снижается. Незначительный спад продемонстрировали и Т-клетки, а число В-клеток заметно возросло.

По словам специалистов, их исследование — первое, в котором всесторонне оценивается иммунный ответ организма на COVID-19. При этом они добавили, что даже при полном исчезновении антител из крови переболевших пациентов В-клетки ещё в течение нескольких лет будут сохранять иммунную память, позволяющую организму распознавать вирус, сообщает bioRxiv.

Ранее NEWS.ru писал, что российский вирусолог Алесандр Чепурнов рассказал о последствиях коронавируса для иммунной системы. По его словам, после выздоровления у пациентов отмечается значительное нарушение выработки цитокинов, которые регулируют межклеточные и межсистемные взаимодействия в организме. Оно чревато постоянными болезнями. На восстановление организма требуется больше времени, чем при обычных заболеваниях.