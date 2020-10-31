Учёные выяснили реальную смертность от коронавируса

Эксперты Имперского колледжа Лондона рассчитали коэффициент летальности от коронавирусной инфекции COVID-19. При этом, как утверждают специалисты, они учли и устранили неточности предыдущих исследований.
Были изучены 175 научных работ и результаты десяти тестирований на антитела,
В итоге исследователи пришли к выводу, что в странах с высоким уровнем дохода коэффициент летальности составляет 1,15%, а в бедных странах — 0,23%.
Более высокий показатель смертности в развитых странах, как считают учёные, связан с большим числом жителей преклонного возраста. Согласно полученным данным, риск смерти от коронавируса удваивается с увеличением возраста на каждые восемь лет. У пациентов младше 40 лет коэффициент достигает примерно 0,1%, а в возрастной группе старше 80 лет — 5% и более.
Ранее, как писал NEWS.ru, исследователи в США выяснили, что у переболевших COVID-19 антитела сохраняются на протяжении нескольких месяцев.