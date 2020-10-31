Учёные выяснили реальную смертность от коронавируса

https://static.news.ru/photo/f0e3a242-1ce2-11eb-a5b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперты Имперского колледжа Лондона рассчитали коэффициент летальности от коронавирусной инфекции COVID-19. При этом, как утверждают специалисты, они учли и устранили неточности предыдущих исследований.

Были изучены 175 научных работ и результаты десяти тестирований на антитела, передаёт РИА Новости со ссылкой на отчёт, опубликованный на сайте образовательного заведения. При анализе данных авторы принимали во внимание серореверсию — так называют постепенное уменьшение количества антител, из-за которого оценка доли умерших от числа инфицированных может оказаться завышенной.

В итоге исследователи пришли к выводу, что в странах с высоким уровнем дохода коэффициент летальности составляет 1,15%, а в бедных странах — 0,23%.

Более высокий показатель смертности в развитых странах, как считают учёные, связан с большим числом жителей преклонного возраста. Согласно полученным данным, риск смерти от коронавируса удваивается с увеличением возраста на каждые восемь лет. У пациентов младше 40 лет коэффициент достигает примерно 0,1%, а в возрастной группе старше 80 лет — 5% и более.

Ранее, как писал NEWS.ru, исследователи в США выяснили, что у переболевших COVID-19 антитела сохраняются на протяжении нескольких месяцев.