https://static.news.ru/photo/3898ffe0-33e8-11ea-9930-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: flickr.com/David Denicolò

Исследователи из Филдовского музея естественной истории выяснили причину переливчатой окраски птиц колибри. Для этого они собрали перья 35 различных видов.

Выяснилось, что причиной стала уникальная наноструктура пигментных зёрен в перьях, которая сходна по форме со стопкой тонких и пористых блинов.

Хороший аналог этого феномена — мыльные пузыри. Если просто взять небольшой кусочек мыла, то он, скорее всего, будет бесцветным. Однако если поменять его структуру — растворить его в воде — и растянуть его в тонкий пузырь, то мы увидим радугу. Нечто похожее происходит с пигментными зёрнами в перьях колибри, — цитирует ТАСС исследователей.

Отмечается, что учёные смогут использовать эти метаматериалы в целях создания своеобразных «плащей-невидимок», плоских линз и других гаджетов, которые смогут необычным образом взаимодействовать со светом.

Ранее NEWS.ru писал, что в башкирский город Кумертау прилетели птицы колибри. Их снял на видео местный житель. Многочисленные представители этого семейства обитают только на американских континентах.