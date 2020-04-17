Учёные выяснили, при какой температуре коронавирус погибает за 15 минут

https://static.news.ru/photo/44cf1bea-806f-11ea-bc80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Steffen/Global Look Press

Французские учёные из Университета Прованса выяснили температуру, при которой коронавирус погибает быстрее всего.

Протокол нагревания, включающий режим 92 °С — 15 мин, был более эффективным, чем 56 °С — 30 мин и 60 °С — 60 мин, — привели результаты их исследования в RNS.

Статья об эксперименте была опубликована в научной библиотеке bioRxiv. Отмечается, что результаты исследования предварительные и пока не прошли одобрения мирового научного сообщества.

Учёные из Франции полагают, что полученные результаты эксперимента можно будет применить для защиты медицинского персонала.

Как писал NEWS.ru ранее, российские учёные сообщили, что в тёплый сезон коронавирус снизит свою активность. Это связано с усилением солнечных лучей и ультрафиолета. Учёные отметили, что сухая и тёплая погода помешает распространяться вирусу, к тому же к лету уже будут видны результаты периода самоизоляции.