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Чрезмерно упитанные собаки чаще бывают у людей, которые сами страдают от избыточного веса. К такому выводу пришли учёные Копенгагенского университета после обследования 268 собак.

У людей с излишним весом или ожирением тучные собаки встречаются в два раза чаще, чем у людей худых или с нормальным весом, — сообщили в датском университете.

Объясняется такое явление тем, что люди с нормальным весом дают собакам лакомства только ради дрессировки. Страдающие же ожирением балуют своих питомцев ради удовольствия, они часто делятся с ними своими бутербродами и печеньем.

Первое крупное исследование по собачьему ожирению в Дании установило, что кастрация втрое увеличивает вероятность серьёзной прибавки веса у животных, так как снижает способность регулировать аппетит и уменьшает стимул к физической нагрузке. Стерилизация же на весе самок никак не отражается.

Также учёные пришли к выводу, что ожирение оказывает большое влияние на здоровье собаки и приводит к сокращению продолжительности её жизни.

Как писал News.ru, учёные Франции и Швеции выяснили, что замедление липидного обмена с возрастом приводит к увеличению массы тела. Биологи на протяжении 13 лет наблюдали за липидным метаболизмом группы из 54 человек. За это время у всех без исключения было отмечено снижение скорости обмена липидов. Из-за этого вес людей, которые не сокращали количество потребляемых калорий, увеличился примерно на 20%. По словам специалистов, замедление обмена жиров в организме приводило к набору веса, даже когда количество пищи и физических упражнений осталось на прежнем уровне.