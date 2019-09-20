Чрезмерно упитанные собаки чаще бывают у людей, которые сами страдают от избыточного веса. К такому выводу пришли учёные Копенгагенского университета после обследования 268 собак.
У людей с излишним весом или ожирением тучные собаки встречаются в два раза чаще, чем у людей худых или с нормальным весом, — сообщили в датском университете.
Объясняется такое явление тем, что люди с нормальным весом дают собакам лакомства только ради дрессировки. Страдающие же ожирением балуют своих питомцев ради удовольствия, они часто делятся с ними своими бутербродами и печеньем.
Первое крупное исследование по собачьему ожирению в Дании установило, что кастрация втрое увеличивает вероятность серьёзной прибавки веса у животных, так как снижает способность регулировать аппетит и уменьшает стимул к физической нагрузке. Стерилизация же на весе самок никак не отражается.
Также учёные пришли к выводу, что ожирение оказывает большое влияние на здоровье собаки и приводит к сокращению продолжительности её жизни.
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Учёные выяснили, почему у людей с лишним весом толстые собаки