Учёные выяснили неожиданную взаимосвязь между омега-3 и ранней смертью

https://static.news.ru/photo/4619224a-a63c-11eb-9b2a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американские учёные обнаружили неожиданный фактор, влияющий на продолжительность жизни. Это взаимосвязь между жирными кислотами омега-3 и риском ранней смерти, сообщается в результатах исследования, опубликованных в Nature Communications.

Много лет предметом изучения был вопрос о том, как уровень омега-3 в организме связан с болезнями мозга, зрения, суставов, сердца. Но мало кто обращал внимание на взаимосвязь длинных кислот с продолжительностью жизни.

Исследовав данные 42 тысяч человек, специалисты пришли к выводу, что те, у кого индекс эйкозапентаеновой, докозапентаеновой и докозагексаеновой кислот был выше, на 13% были менее склонны к преждевременной смерти, чем те, у кого этот показатель был ниже. Люди, у которых обнаружилась нехватка длинных кислот, чаще умирали от онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний и других серьёзных недугов.

На этом основании исследователи пришли к выводу, что жирные кислоты, содержащиеся в морепродуктах, позитивно влияют на здоровье и замедляют процесс старения.

Как сообщалось ранее, телеведущий и главврач московской горбольницы № 71 Александр Мясников рассказал, что быстрее реабилитироваться после коронавируса помогут омега-3 жирные кислоты, которые в большом количестве содержатся в морской рыбе.