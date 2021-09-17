Учёные придумали способ предсказывать смерть от COVID

Группа учёных и медиков из разных стран выяснила, что с помощью искусственного интеллекта (ИИ) можно предсказать исход COVID-19, в том числе смерть от последствий заражения. Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Medicine, собрали данные по 16 тысячам больным коронавирусом из 20 медучреждений по всему миру.

На основе федеративного метода тестирования специалисты обучили модель ИИ рассчитывать необходимый объём кислорода для пациентов на ИВЛ и вероятность смерти через сутки после госпитализации. Отмечается, что клиническая чувствительность теста составила 95%, а специфичность — 88%.

При этом учёные отметили: модель была уже протестирована на пяти континентах и доказала свою надёжность и универсальность. Одним из преимуществ нового метода также является возможность использовать его при неподтверждённом коронавирусе. Так, врач может изучать данные пациента до результата ПЦР.

Ранее сообщалось, что переболевшие коронавирусом люди могут столкнуться с «синдромом постковидной тахикардии». Новый тип неприятного последствия COVID-19 открыли учёные МГУ имени Ломоносова. Симптомы тахикардии — учащённое сердцебиение, а также перебои в работе сердца. Отмечается, что развитие синдрома может привести к серьёзным клиническим проблемам в дальнейшем из-за большого количества случаев заражений коронавирусом по всему миру.