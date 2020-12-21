Учёные выяснили, как коронавирус влияет на потерю зрения

https://static.news.ru/photo/b7a1dfba-4313-11eb-bb40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Пациенты, переболевшие коронавирусом, могут терять зрение. Исследователи из США выявили у таких людей офтальмологические заболевания.

Проблему обнаружили учёные Университета Хофстра в Хемпстеде. Воспаление роговицы, известное как кератит, было выявлено у трёх пациентов в одном из госпиталей Нью-Йорка. Затем на фоне этого воспаления развилось гнойное воспаление внутренних оболочек глазного яблока или эндофтальмит, излагают учёные результаты исследования в Knowridge Science Report.

Появление сразу трёх случаев эндофтальмита за такое короткое время — явление чрезвычайно редкое. Но так как все они были связаны с коронавирусом, есть основания предполагать, что именно эта инфекция провоцирует такую реакцию организма. Однако для того, чтобы доказать эту гипотезу, учёным необходимо провести новое исследование.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жительницы Британии, которые переболели коронавирусом, пожаловались на преждевременную менопаузу. Нарушения менструального цикла отмечены у женщин с COVID-19 по всему миру.