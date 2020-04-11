Учёные рассказали, как коронавирус поражает мозг и психику

https://static.news.ru/photo/619860b0-7bab-11ea-9159-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учёные выяснили, что коронавирус может вызывать серьёзные неврологические осложнения. Он поражает мозг и разрушает психику.

Эти факты подтвердил профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Козлов. Руководитель исследований в области молекулярной вирусологии и онкологии пояснил, что больные коронавирусом кроме типичных симптомов испытывают психические изменения, сообщает Пятый канал.

Вирус способен поражать организм целиком и вызывать различные осложнения. Нервную систему он парализует различными путями: инфицируют клетки и по нейронам распространяется и поражает остальные клетки. На инфицирование тканей мозга могут указывать такие симптомы, как потеря обоняния, вкуса, запаха, рассеянность и эпилептические проявления.

В Санкт-Петербурге учёные сейчас заняты разработкой вакцины, которая должна защитить людей от заражения коронавирусом. В течение нескольких месяцев её будут тестировать на животных, а потом — на добровольцах.

Это будет ДНК-вакцина, не носящая инфекционный характер. Она будет безопасной и станет синтезировать белки для выработки иммунитета.

Ранее NEWS.ru сообщал, что коронавирус чаще поражает людей с лишним весом. К такому выводу пришёл профессор Университетского колледжа Лондона Дерек Хилл.