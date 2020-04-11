Учёные рассказали, как коронавирус поражает мозг и психику

Учёные выяснили, что коронавирус может вызывать серьёзные неврологические осложнения. Он поражает мозг и разрушает психику.
Эти факты подтвердил профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Козлов. Руководитель исследований в области молекулярной вирусологии и онкологии пояснил, что больные коронавирусом кроме типичных симптомов испытывают психические изменения,
Вирус способен поражать организм целиком и вызывать различные осложнения. Нервную систему он парализует различными путями: инфицируют клетки и по нейронам распространяется и поражает остальные клетки. На инфицирование тканей мозга могут указывать такие симптомы, как потеря обоняния, вкуса, запаха, рассеянность и эпилептические проявления.
В Санкт-Петербурге учёные сейчас заняты разработкой вакцины, которая должна защитить людей от заражения коронавирусом. В течение нескольких месяцев её будут тестировать на животных, а потом — на добровольцах.
Это будет ДНК-вакцина, не носящая инфекционный характер. Она будет безопасной и станет синтезировать белки для выработки иммунитета.
Ранее NEWS.ru сообщал, что коронавирус чаще поражает людей с лишним весом. К такому выводу пришёл профессор Университетского колледжа Лондона Дерек Хилл.
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