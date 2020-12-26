Учёные выяснили, как эмоции и память помогают нам видеть предметы

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Человеческое зрение устроено так, что мозг «домысливает» поступающее через глаза изображение. Это помогает сделать эмоциональные оценки и накопленный опыт.

Учёные Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) совместно с британскими коллегами из Оксфордского университета и Университетского колледжа Лондона (Великобритания) пришли к выводу, что восприятие человека принципиально отличается от схемы, реализуемой сегодня в алгоритмах компьютерного зрения. По их словам, они впервые показали, что зрение опирается также на ценностные или эмоциональные характеристики того или иного визуального стимула.

В эксперименте мы использовали изображения, которые сначала воспринимались как бессмысленный набор пятен, а после обучающей процедуры — как осмысленный предмет, — рассказал научный сотрудник МЭГ-центра МГППУ Владимир Козунов журналу NeuroImage.

При этом, мозг оценивает предмет исходя из накопившегося опыта и созданной на его основе ценностного представления о подобных предметах.

По словам учёных, при восприятии одного и того же изображения до и после тренировки сигнал на рецепторах был одинаковым, но опыт их ценностной оценки, привлекаемый мозгом наблюдателя, различался. После обучения, под влиянием ценностного опыта, представленные испытуемым образы воспринимались уже как осмысленные предметы.

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