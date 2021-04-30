Учёные выяснили, что угроза COVID-19 зависит от массы тела

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Коронавирус представляет большую угрозу не только для полных, но и для чрезмерно худых людей, выяснили британские учёные. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Lancet Diabetes & Endocrinology.

Исследователи изучили 6,9 млн случаев заражения COVID-19 из медицинской базы данных QResearch. Из всех записей отобрали больше 20 тысяч случаев госпитализации, по которым были данные об индексе массы тела (ИМТ) пациента.

Согласно результатам исследования, вероятность тяжёлого течения болезни или смерти повышается у людей с ИМТ выше 23, хотя этот показатель считается нормальным. Затем увеличение индекса на каждую единицу повышает риски примерно на 5%, а вероятность оказаться в отделении интенсивной терапии — на 10%. Эти данные не зависят от других отягчающих факторов, в том числе диабета.

Кроме того, ситуация ухудшается при ИМТ меньше 18,5. Авторы отмечают, что для минимизации рисков человеку следует избавиться от лишнего веса, но не доводить себя до истощения.

Мы ещё не знаем наверняка, что потеря веса снизит риск тяжёлого исхода COVID-19, но это весьма правдоподобно. К тому же это, безусловно, принесёт пользу для здоровья — снизит риски развития диабета второго типа, рака и некоторых других заболеваний, — подчеркнул профессор Пол Авеард.

Эксперты также выяснили, что корреляция тяжести COVID-19 и ИМТ также связана с возрастом человека. Наибольшее влияние этот показатель оказывает на молодых пациентов (от 20 до 39 лет). После 60 лет зависимость значительно снижается, а после 80 прекращает быть заметной.

Наше исследование показывает, что даже очень скромный лишний вес связан с повышенным риском серьёзных осложнений COVID-19 и риски резко возрастают по мере увеличения ИМТ, — отметила руководитель исследования доктор Кармен Пьернас из департамента первичной медико-санитарной помощи Оксфордского университета в Наффилде.

Она отметила, что результаты должны повлиять на политику вакцинации людей. Так, при прививании молодых людей приоритет стоит отдавать тем, кто страдает от ожирения.

Накануне профессор медицины из Италии Сальваторе Коррао сообщил, что избежать тяжёлых форм COVID-19 помогает употребление витаминов C и D, мелатонина и цинка. При этом мелатонина, по его словам, нужно каждый вечер принимать от 6 до 10 миллиграммов, чистого цинка — по 50 миллиграммов, а аскорбиновой кислоты — по 1–2 грамма.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок ответил, что предлагаемые зарубежными учёными дозы витаминов для профилактики коронавируса неразумны и могут быть опасны для организма.