Учёные выяснили, что регулярная половая жизнь снижает риск рака и смерти

Учёные университета Вашингтона в Сент-Луисе выяснили, как сексуальная активность влияет на сопротивляемость организма к смертельным заболеваниям. В итоге они пришли к выводу, что регулярная половая жизнь способствует сокращению риска преждевременной смерти, сообщает The Sun.

В течение 11 лет исследователи наблюдали за 15 289 британцами и оценивали их сексуальную активность. Испытуемых регулярно опрашивали, как часто они занимаются сексом. Как выяснилось, 36% делали это хотя в раз в неделю, а 72% — минимум раз в месяц. Средний возраст участников составлял 39 лет, за время наблюдений умерли 228 человек.

Из них 62 участника эксперимента умерли от рака, 29 человек — от сердечно-сосудистых заболеваний. Проанализировав полученные данные, учёные пришли к выводу, что регулярная половая жизнь — не реже одного раза в неделю — может помочь отложить раннюю смерть на 49%. Секс на постоянной основе сокращает вероятность развития серьёзных различных заболеваний в два раза, болезней сердца и сосудов — на 21%. А в случае онкологии показатель достигает сразу 69%.

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