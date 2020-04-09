Учёные выяснили, что интеллект помогает птицам спастись от вымирания

Международная группа учёных из Канады, Испании и Швеции выяснила, что интеллект спасает птиц от вымирания.
После около 3800 наблюдений за пернатым исследователи пришли к выводу, что птицы, способные вырабатывать новую стратегию поведения, учитывая изменения окружающей среды, имеют меньший риск вымирания.
В качестве примера приведены бакланы в Новой Зеландии, которые научились добывать еду с помощью создаваемых баржами потоков.
При этом учёные уточнили, что это относится только птицам, популяция которых уменьшается в связи с уменьшением площади мест для обитания,
Ранее NEWS.ru писал, что у соловьёв, которые обитают на территории Пиренейского полуострова, крылья за последние 20 лет в среднем стали короче, чем были до этого. Данные метаморфозы в строении птиц могут негативно отразиться на их возможности мигрировать в зимнее время.
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