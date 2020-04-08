Учёные выяснили, что дикая голубика продлевает срок годности продуктов

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Специалисты Шанхайского океанического университета выяснили, что китайская дикая голубика способна увеличивать срок годности продуктов, являясь натуральным пищевым консервантом.

Исследователи отметили, что эта ягода отличается противовоспалительными, антиоксидантными и противомикробными свойствами. Самое эффективное бактерицидное действие имеет фракция антоцианов, содержащаяся в голубике. Они продемонстрировали хорошие результаты в борьбе с кишечной палочкой, сальмонеллой, синегнойной и сенной палочками.

При этом учёные подчеркнули необходимость дополнительных исследований для того, чтобы начать использовать ягоду для консервации продуктов, передаёт Journal of Food Science.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники Вашингтонского университета медицины разработали способ управления жизнью клеток с помощью инструментов, используемых при работе с компьютером. В будущем открытие учёных позволит медикам проводить операции по трансплантологии более безопасно и быстро, а также поможет в лечении рака.