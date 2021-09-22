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Учёные выяснили, что автопилот Tesla сделал водителей невнимательными

13:26, 22 сентября 2021
Учёные выяснили, что автопилот Tesla сделал водителей невнимательными Логотип "Тесла" Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) выяснили, что автопилот в транспортных средствах способствует снижению внимания водителя. Анализу подверглись технологии на автомобилях Tesla. Работа была опубликована в научном журнале Accident Analysis & Prevention.

Учёные проанализировали 290 случаев отключения автопилота на автомобилях Tesla и проследили за реакцией водителя. Выяснилось, что даже после выключения данной функции и перехода на ручное управление, внимание человека за рулём часто становится рассеянным, а концентрация снижается.

Так, самыми частыми эпизодами переключения внимания являлись отвлечённые взгляды в сторону приборной панели или за окно и игнорирования дорожной полосы. При этом в 22% случаев испытуемые водители отвлекались от дороги более чем на две секунды.

Оказалось, что водители считают, что технологии на автомобилях Tesla предназначены для полного управления транспортным средством. В то время, как автопилот «лишь помощник» в дороге.

Также авторы исследования отметили, что в настоящий момент автомобили с автопилотом следят, чтобы водитель держал обе руки на рулевом колесе. Однако автомобиль не контролирует положение головы и направление взгляда.

В настоящее время Tesla обладает вторым уровнем автопилота. Новый, пятый уровень автономности предполагает, что водитель может не участвовать в процессе вождения. Илон Маск обещал, что последний уровень появится в автомобилях ещё в 2020 году, но этого до сих пор не произошло.

Ранее в Калифорнии дорожный патруль арестовал водителя Tesla, который неправильно пользовался автопилотом. Как пишет «Ридус», ссылаясь на американские СМИ, мужчину несколько раз замечали сидящем на заднем сидении во время движения автомобиля.

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