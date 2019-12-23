https://static.news.ru/photo/3389dbc0-25bd-11ea-a6b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учёные-биологи создали новый сорт генетически модифицированных томатов, которые быстро созревают в стеснённых условиях. Их плоды висят на ветках гроздьями, как виноград.

Большое растение напоминает букет роз, в котором бутоны заменены томатами черри. Из-за компактности его можно выращивать где угодно: хоть на балконе, хоть на борту космического корабля. Об этом сообщает журнал Nature Biotechnology.

Самое главное, что они экологичны. Это демонстрирует, как мы можем производить продовольственные культуры по-новому, без необходимости раскапывать землю или вносить чрезмерное количество удобрений, которые потом стекают в реки и ручьи, — говорится в пресс-релизе лаборатории в Колд-Спринг-Харбор.

Как ранее писал NEWS.ru, руководитель лаборатории оценки безопасности биотехнологий и новых источников пищи Федерального центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Минздрава РФ Надежда Тышко заявила, что до сих пор нет никаких доказательств, что генно-модифицированные организмы (ГМО), входящие в некоторые продукты питания, могут быть вредны.