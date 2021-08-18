Учёные вырастили мини-мозг с глазами

Немецкие учёные создали из стволовых клеток мини-мозг. Обследуя его, специалисты обнаружили два двусторонне симметричных образования, напоминающих по структуре глаза человеческого эмбриона, сообщает «МИР 24».

Как отметили специалисты из Университетской больницы Дюссельдорфа, мозг сформировал оптические чашечки уже на 30-й день развития, а структуры были хорошо видны на 50-й день. Кроме того, глаза оказались чувствительны к свету, содержали ткань хрусталика и роговицы, а также демонстрировали связь сетчатки с областями мозговой ткани.

Ранее учёные уже выращивали оптические структуры, но изолированно. Авторам нового исследования удалось вырастить их как интегрированную часть органоидов мозга. Они планируют продолжать исследования, чтобы лучше понять процесс дифференциации и развития глаз, а также причины различных глазных заболеваний.

Ранее сообщалось, что группа учёных вырастила модель лёгких из стволовых клеток, которые помогли изучить течение коронавирусной инфекции на ранней стадии.