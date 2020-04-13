Учёные вычислили расстояние, на которое может распространяться COVID-19

https://static.news.ru/photo/ec8e21b4-7d22-11ea-819f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учёные выяснили, что коронавирус может распространяться на расстояние до четырёх метров. Переносчиками могут быть как больные люди, так и лечащие их медики.

Вирус оседает на обуви медработников и вещах, до которых те дотрагивались, — медицинских кроватях, мусорных баках, компьютерных мышах.

Данные приводятся Центром по контролю и профилактике заболеваний США. Из них следует, что дистанция между людьми в полтора-два метра может быть недостаточной для избежания заражения, сообщается в журнале Emerging Infectious Diseases.

Исследователи изучили образцы, взятые с медицинских средств защиты в одном из госпиталей в китайском городе Ухань. Половина образцов с подошв обуви медперсонала показала положительный результат на коронавирус.

Ранее NEWS.ru сообщал, что коронавирус постоянно меняется, однако появление у него более опасных мутаций невозможно. Об этом заявил заведующий лабораторией экологии вирусов НИЦ фундаментальной и трансляционной медицины кандидат биологических наук Кирилл Шаршов.