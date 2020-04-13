Учёные вычислили расстояние, на которое может распространяться COVID-19

Учёные выяснили, что коронавирус может распространяться на расстояние до четырёх метров. Переносчиками могут быть как больные люди, так и лечащие их медики.
Вирус оседает на обуви медработников и вещах, до которых те дотрагивались, — медицинских кроватях, мусорных баках, компьютерных мышах.
Данные приводятся Центром по контролю и профилактике заболеваний США. Из них следует, что дистанция между людьми в полтора-два метра может быть недостаточной для избежания заражения,
Исследователи изучили образцы, взятые с медицинских средств защиты в одном из госпиталей в китайском городе Ухань. Половина образцов с подошв обуви медперсонала показала положительный результат на коронавирус.
Ранее NEWS.ru сообщал, что коронавирус постоянно меняется, однако появление у него более опасных мутаций невозможно. Об этом заявил заведующий лабораторией экологии вирусов НИЦ фундаментальной и трансляционной медицины кандидат биологических наук Кирилл Шаршов.
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