https://static.news.ru/photo/5bc92da2-3611-11ea-b1f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: redjournal.org

Американским учёным из Дартмутского колледжа удалось впервые зафиксировать на камеру феномен светящихся глаз у человека, проходящего радиотерапию.

Световые эффекты, фосфены, возникают у людей без воздействия света на глаз. Как правило, они возникают при нажатии на глазное яблоко, воздействии сильным магнитным излучением или при непосредственном электрическом возбуждении зрительных центров коры головного мозга.

Пациенты, которые проходят лучевую терапию, часто сообщали о странных вспышках света в глазах, даже если те были закрыты. Заснять этот свет учёные смогли с помощью специально разработанной для наблюдения за излучением света от биологических объектов камеры CDose, пишет International Journal of Radiation Oncology.