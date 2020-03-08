https://static.news.ru/photo/335cce88-6117-11ea-a8e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Осенью российские учёные намерены первыми в мире провести операции по пересадке крысам костной ткани, которую в апреле распечатают на биопринтере в условиях невесомости на МКС. Об этом сообщил управляющий партнёр компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани.

Эксперименты с животными, скорее всего, будут проведены уже осенью, после необходимых проверок, — сказал РИА Новости Хесуани.

В апреле на МКС стартует эксперимент по печати неорганических компонентов костной ткани крыс. Компания, создавшая космический биопринтер, уже проводила подобный эксперимент осенью прошлого года. Полученные в невесомости образцы разных тканей (хрящевой, костной и мышечной), специалисты изучили на Земле и приняли решение сконцентрироваться на исследованиях костей.

Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, которые отправятся на МКС 9 апреля, напечатают несколько образцов, которые вернут на Землю 17 апреля. Вживлять космический материал будут в дефекты бедренной кости, поскольку они не способны срастись самостоятельно. Материал также сравнят с тем, который можно получить в земных условиях.

Как писал NEWS.ru, специалисты онкоцентра имени Блохина первыми в России провели операцию по установке 3D-импланта фаланги большого пальца руки пациенту с опухолью. 35-летний пациент страдал агрессивной злокачественной формой хондробластомы. Ему грозила полная ампутация большого пальца правой руки. Хирургам удалось провести имплантацию без осложнений, сохранив при этом функциональность кисти пациента. Прооперированный большой палец начал двигаться уже на шестой день после вмешательства.