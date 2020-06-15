Биологи воссоздали в лаборатории зарождение жизни на Земле

Учёные из германского Университета Дуйсбурга-Эссена смогли доказать свою теорию о том, что жизнь могла зародиться глубоко в земной коре. Они воссоздали начальную форму жизни в лабораторных условиях.
Согласно теории, которой придерживается группа учёных, на поверхность Земли первые формы жизни были выдворены из глубин при помощи гейзеров. Специалисты воссоздали пузырьки-везикулы — маленькие внутриклеточные органеллы, в которых накапливаются питательные вещества.
В рамках эксперимента исследователи смоделировали условия внутреннего пространства земной коры, которые существовали около 3,8 млрд лет назад. Им удалось воссоздать заполненные водой трещины и геотермальные источники в недрах планеты,
По словам биологов, жидкая масса из мембранных пузырей могла нагреваться до 80 градусов по Цельсию и находился под большим давлением. Специалисты выяснили, что везикулы лучше переносят высокое давление и высокие температуры, чем нынешние высшие формы жизни. В течение двух недель учёные создали и разрушили в общей сложности 1,5 тысячи «поколений» таких пузырьков.
Во время эксперимента малые структуры стали вырабатывать различные стратегии выживания. В какой-то момент они начали лучше сопротивляться повышенному давлению и окружающим их геохимическим условиям. С этих организмов, отмечают исследователи, и начался процесс эволюции, который в результате привёл к появлению человека.
Подобные исследования ранее провели и американские учёные. Правда, по их версии, как писал NEWS.ru, жизнь зародилась в гидротермальных жерлах на дне океана. Астробиологи из Лаборатории реактивного движения NASA изучили механизмы образования «строительных блоков», воссоздав условия, при которых на Земле могли появиться первые ингредиенты, необходимые для зарождения жизни.
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