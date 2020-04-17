Учёные-вирусологи оценили выводы о температуре гибели коронавируса

https://static.news.ru/photo/818b3aa4-80b6-11ea-87ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Российские вирусологи поговорили с журналистами о выводах учёных из Франции о гибели коронавирусной инфекции нового типа в течение 15 минут при температуре 92 градуса Цельсия. Мнения экспертов по поводу результатов исследования европейских специалистов разделились.

Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что в принципе не вполне понятно, почему была выбрана именно указанная температура. Эта недосказанность, по его словам, ставит пользу исследования под сомнение. Как отметил Чепурнов, в случае работы с температурой и временем, если выводы французов верны, можно просто взять другие показатели. Например, дезактивировать вирус не при 92 градусах за 15 минут, а при большей температуре и с меньшим временем или наоборот.

Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев иначе посмотрел на предоставленные французскими экспертами данные. Он заявил, что исследование говорит о термостабильности COVID-19.

Если данные подтвердятся, то вирус окажется достаточно серьёзным в смысле возможности заражения, что будет свидетельствовать о том, что наши меры, которые мы применяем в обработке потенциально заражённых продуктов, предметов, должны быть усилены. Я вообще всегда призывал мыть овощи и фрукты горячей водой, и сам так делаю, — приводит слова Зуева газета «Взгляд».

По данным на 17 апреля, диагноз COVID-19 поставлен в России 32 008 пациентам. За весь период зафиксировано 273 летальных исхода, выздоровели 2590 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, российские учёные сообщили, что в тёплый сезон коронавирус снизит свою активность. Это связано с усилением солнечных лучей и ультрафиолета. Учёные отметили, что сухая и тёплая погода помешает распространяться вирусу, к тому же к лету уже будут видны результаты периода самоизоляции.