Учёные в РФ получили образцы мутировавшего коронавируса из Британии

https://static.news.ru/photo/1644e9da-45ef-11eb-9bd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские учёные получили из Великобритании первые образцы нового штамма COVID-19 для дальнейшего его изучения.

Обращает на себя информация из Британии о появлении мутировавшего штамма коронавируса с более высокой, как отмечают сами специалисты, скоростью распространения. Наши российские учёные, получив соответствующие образцы, интенсивно работают над его изучением, они обмениваются информацией с иностранными коллегами, представителями Всемирной организации здравоохранения, — приводит РИА Новости слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Ранее NEWS.ru писал, что британские учёные выявили новый штамм коронавируса. Они сообщили, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм доминирует в британской столице.

Власти страны в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом в столице страны с полуночи 16 декабря перевели Лондон на максимальный уровень ограничений.

В связи с тем что в Британии был обнаружен новый штамм COVID-19, ряд стран мира, в том числе и Россия, временно приостановили авиасообщение с Соединённым Королевством.