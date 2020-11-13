Учёные узнали о связи длительности урагана с температурой атмосферы

https://static.news.ru/photo/2f030abc-2752-11eb-973a-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ураганы сохраняют разрушительную мощность гораздо дольше в наши дни после выхода с морской поверхности на сушу, чем 50 лет назад. Об этом говорится в исследовании Окинавского института науки и технологий в Японии.

Время, необходимое для ослабления урагана после выхода с морской поверхности, за последние 50 лет увеличилось на 94%. Так, в конце 60-х годов прошлого века ураган терял порядка 75% интенсивности в первые 24 часа выхода на сушу. Но сегодня, согласно результатам исследования, ураган в первые сутки потеряет максимум 50% интенсивности.

Предположим, я нахожусь в Атланте на расстоянии около 380 км от воды. Пятьдесят лет назад на меня обрушилось бы что-то вроде тропического шторма от урагана, который можно было бы причислить после выхода на сушу к категории 3. Но сегодня в Атланте до меня дошёл бы этот же ураган, но уже категории 1, — рассказал CNN профессор Окинавского института науки и технологий Пинаки Чакраборти.

Результаты исследования дополнили «копилку» доказательств того, что глобальное потепление способно увеличить разрушительный потенциал ураганов. Учёные проанализировали данные об ураганах, которые обрушивались на континентальную часть США с 1967 по 2018 год, а затем провели компьютерное моделирование для определения факторов, влияющих на силу и продолжительность ураганов.

Исследователи установили, что часть замедлений в ослаблении мощности ураганов связаны с изменениями траекторий штормов. Но самым значительным фактором является повышение температуры поверхности воды.

Дело в том, что ураганы являются мощными двигателями из ветра и дождя, которые берут энергию из тёплой температуры и влажности океана. Чем теплее воздух над океаном, тем больше влаги может удерживать воздух, следовательно, тем больше энергии, которую может почерпнуть ураган. После перехода урагана с воды на сушу шторм теряет энергоснабжение, после чего он ослабевает.

Выбросы парниковых газов стали причиной перегрева океанов и атмосферы планеты. По оценкам учёных, за последние 25 лет Мировой океан поглотил тепло, равное 3,6 млрд взрывов атомных бомб в Хиросиме. Это говорит о том, что ураганы теперь переносят гораздо больше тепла, чем в прошлом, а следовательно, мощность и продолжительность штормов также увеличились по этой причине.

Если ранее наиболее уязвимыми местами для штормов были береговые линии и прибрежные города, то отдалённые, расположенные за десятки километров поселения сегодня также подвергаются опасности уничтожения ураганом.

Как сообщал NEWS.ru, скорость порывов ветра в пределах тропического шторма «Йота» достигает 33,3 м/c. Сейчас он находится в 475 км к востоку от колумбийского острова Провиденсия в Карибском море и идёт на запад со скоростью 7 км/ч. Метеорологи считают, что ураган может достичь побережья Гондураса и Никарагуа.