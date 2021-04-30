Учёные узнали, какой штамм COVID-19 заражает россиян

Большая часть новых случав заражения коронавирусом в России связана с относительно старыми штаммами B.1.317 и B.1.397+, выяснили учёные Сколковского института науки и технологий и Института проблем передачи информации РАН. Результат их исследования опубликован на virological.org.

На долю основных мутаций приходится 27% и 33% заражений соответственно. Эти разновидности попали в страну ещё весной 2020 года, с тех пор они всё чаще встречаются у заболевших. При этом в других государствах его выявляют значительно реже.

Новые варианты COVID-19 попали в Россию в январе 2021 года и с тех пор распространяются по стране. Однако сейчас их доля составляет примерно 17%. При этом эксперты отмечают рост его распространения на территории государства, он может в результате стать доминирующим штаммом.

Пока нет у нас никаких данных о том, чтобы какие-нибудь из вариантов SARS-CoV-2, распространённых сейчас в России, уходили от вакцин. Массовая вакцинация остаётся самым надёжным средством от возникновения новых вариантов. Если все привиты — вирусу эволюционировать негде, — отметил один из авторов исследования, профессор Георгий Базыкин.

В России за минувшие сутки коронавирусом заразился 8731 человек. Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 4 805 288.Согласно статистике летальных исходов, за сутки скончались 397 человек. Всего же пандемия унесла жизни 110 128.

Лидирует по количеству заболевших Москва. В столице за сутки заразились 2662 гражданина. Вылечились 2008 человек, умерли 57 пациентов. На втором месте по числу заражений за сутки — Санкт-Петербург. Там выявили 725 новых случаев, 1011 пациентов выздоровели и 33 скончались. На третьей позиции антирейтинга Московская область — 651 заражённый, 517 вылечившихся и 20 погибших.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что осенью в России ожидается сезонный подъём заболеваемости респираторными инфекциями, включая новый коронавирус. Она убеждена, что единственным вариантом защиты своего здоровья и здоровья близких является вакцинация.