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В мозге пчёл обнаружены колебания электрической активности, похожие на альфа-ритмы головного мозга приматов.

Исследование провели сотрудники Гейдельбергского университета и университета Отаго. Они вживили насекомым микроэлектроды в нейроны грибовидных тел. Это структуры мозга, которые отвечают за обработку информации от органов чувств. Испытуемых зафиксировали и по очереди давали им палочки с пахучей жидкостью на концах. Среди веществ были: масло гвоздики, апельсина и перечной мяты.

В отсутствии стимуляции в грибовидных телах мозга пчёл наблюдалась спонтанная активность в 18 герц. При использовании пахучих палочек амплитуда этих ритмов снижалась, а также возникала дополнительная активность в диапазоне от 20 до 40 герц и выше. Это соответствует гамма-диапазону. При этом гамма-ритмы были синхронизированы с фазой спонтанной активности в 18 герц. Точно так же альфа-ритмы регулируют гамма-ритмы в мозге человека при воздействии какого-либо стимула.

Так учёные пришли к выводу, что регуляция нейронной активности спонтанными альфа-ритмами может быть универсальна для всех животных. Их исследование опубликовано в Proceedings of the Royal Society B.

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