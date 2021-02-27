Учёные установили связь витамина B6 и тяжести течения COVID-19

Специалисты университета Хиросимы (Япония) установили, что витамин B6 облегчает состояние так называемого цитокинового шторма — характерного осложнения при тяжёлом течении коронавирусной инфекции.
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Учёные выяснили, что уровень витамина B6 всегда снижен у людей с гипертонией, хроническими воспалительными процессами, диабетом, ожирением и заболеваниями сердца. Люди с этими патологиями входят в группу риска по коронавирусу. При дефиците витамина страдает иммунитет.
Ранее NEWS.ru писал, что большинство россиян не знает, есть ли у них диабет, наличие которого считается опасным при пандемии коронавируса. Об этом заявила теледоктор Елена Малышева.