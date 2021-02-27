Учёные установили связь витамина B6 и тяжести течения COVID-19

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Специалисты университета Хиросимы (Япония) установили, что витамин B6 облегчает состояние так называемого цитокинового шторма — характерного осложнения при тяжёлом течении коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает MedicalXpress. По словам одного из авторов исследования, профессора Танутчапорна Кумрунгзее, витамин B6 может также помочь облегчить неприятные симптомы, развивающиеся уже после выздоровления от COVID-19. Он уменьшает воспаление, сокращает количество инфламосом, отвечающих за развитие воспалительной реакции, предотвращает образование тромбов и облегчает карбонильный и окислительный стресс.

Учёные выяснили, что уровень витамина B6 всегда снижен у людей с гипертонией, хроническими воспалительными процессами, диабетом, ожирением и заболеваниями сердца. Люди с этими патологиями входят в группу риска по коронавирусу. При дефиците витамина страдает иммунитет.

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