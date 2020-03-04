https://static.news.ru/photo/127efece-5db2-11ea-9820-fa163e074e61_660.jpg Фото: Waltraud Grubitzsch/ZB/GlobalLookPress

Российские и китайские учёные названы наименее подверженную заражению коронавирусом COVID-19 группу людей. Об этом сообщает газета «Известия».

Иммунная система человека с возрастом ослабевает и становится более восприимчива к инфекциям. Кроме того, наличие хронических заболеваний часто служит причиной развития осложнений. Поэтому все вирусные инфекции крайне опасны для пожилых людей. Именно эта группа населения более восприимчива к ним, — привели слова директора Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Марии Ведуновой «Известия».

Согласно статистике, меньше всего расположены к инфицированию новым типом коронавируса дети и подростки. Зафиксирован лишь 1% случаев заболевания среди людей моложе 19 лет.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Международная исследовательская группа по коронавирусам (CSG) назвала вирус, являющийся ближайшим родственником COVID-19 — SARS-CoV.