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Малоподвижный образ жизни приводит к проблемам со здоровьем. Об этом сообщило издание MedikForum.ru.

Учёные обнаружили, что если человек долгое время не подвергает себя физическим нагрузкам, то его природная выносливость слабеет и у него в первую очередь развиваются сердечно-сосудистые заболевания. Особенно это касается офисных и других работников, которые сидят в кабинетах.

Исследователи обратили внимание на форму сердца у человека и приматов. У обезьян сердце имеет более округлую форму, а у человека - вытянутую. Было отмечено, что стенки мышечного органа у приматов значительно толще, чем у человека. Но в случае экстренной нагрузки человеческое сердце может изменять форму для усиленного прогона крови по организму.

Если нагрузок в жизни не хватает, человеческое сердце становится округлым и теряет способность изменять свою форму. При этом, подобный эффект был замечен у тех, кто занимается профессиональным спортом. Их сердце адаптируется к постоянным физическим нагрузкам.

Ранее NEWS.ru писал, что отёк лёгких при коронавирусе проявляется серьёзнее, чем при атипичной пневмонии. При этом небольшое количество выделений из дыхательных путей проникает в грудную клетку и негативно влияет на работу сердца. Это объясняет гипотезу о том, что люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, хуже справляются с инфекцией