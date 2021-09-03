Учёные установили, что общение в Интернете не влияет на уровень агрессии

Политологи Орхусского университета решили узнать, насколько разняться споры о политике при личной встрече или в переписке. Об этом сообщает American Political Science Review.

Исследователи пришли к выводу, что причиной роста агрессии является явно не онлайн-переписка. По их словам, по переписке можно понять лишь уровень агрессии.

Есть много психологических причин, по которым нам может быть труднее контролировать свою вспыльчивость онлайн. Мы не видим лиц тех, с кем мы спорим, а стремительная письменная коммуникация может легко вести к недопониманию, — подчеркнул один из специалистов.

Ранее эксперты из России увидели в идее взимать штрафы за драки «закручиванием гаек». Конфликтолог Евгений Волков утверждает, что драка весьма естественное явление для человека. Специалист отметил, что ввод штрафов не решает проблемы, а решать её запретами неправильно, так как мы живём в обществе людей, где полный самоконтроль легко потерять.