Учёные связали тяжёлые формы COVID-19 с гиперактивностью иммунитета

https://static.news.ru/photo/f4fefa48-8093-11ea-8f73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Американские учёные выяснили, что самые серьёзные формы повреждений лёгких, возникающие при COVID-19, могут быть связаны с аномально высокой активностью иммунных клеток нейтрофилов. Об этом сообщает лаборатория Колд-Спринг-Харбор (CSHL) со ссылкой на статью в журнале JEM.

Как выяснили биологи ещё в 2004 году, нейтрофилы могут бороться с инфекцией, вырабатывая «экстраклеточные ловушки» (НЭЛ). Это набор из множества белковых молекул и обрывков нитей ДНК, способных соединяться с вирусами и бактериями и уничтожать их.

Специалисты института Файнстина в Хемпстеде выявили первые признаки того, что НЭЛ могут способствовать развитию самых серьёзных повреждений лёгочной ткани.

Они изучали фрагменты лёгких трёх пациентов, погибших от COVID-19. В этих образцах учёные заметили характерные структуры и скопления нейтрофилов. С такими же они сталкивались и ранее, когда анализировали ткани тела людей, погибших от самых тяжёлых форм гриппа, а также заражения крови.

В пользу этой теории говорит и то, что в кровеносной системе COVID-пациентов медики очень часто находили тромбы и прочие типы сгустков крови, содержавшие в себе следы нейтрофилов. Нечто похожее происходит при развитии некоторых форм рака и сепсиса, в подавлении которых замешаны эти иммунные клетки.

Если это действительно так, то тяжесть COVID-19 можно снизить, используя препараты, угнетающие активность нейтрофилов или разрушающие НЭЛ.

Ранее врач-патологоанатом, клинический фармаколог Александр Эдигер заявил, что у больных коронавирусом наблюдается поражение стенок сосудов и клеток крови, а лёгкие не являются мишенью болезни номер один. Такие выводы он сделал на основе наблюдения за больными COVID-19, а также после вскрытия скончавшихся от инфекции. Эксперт также привёл данные китайских исследователей, которые говорят о том, что коронавирус поражает гемоглобин в эритроцитах, что приводит к гипоксическому синдрому — нехватке кислорода.

На сегодняшний день COVID-19 заразились более 2,1 млн человек по всему миру, более 145 тысяч скончались. В РФ диагноз COVID-19 поставлен 32 008 пациентам. За весь период зафиксировано 273 летальных исхода, выздоровели 2590 человек.

Лекарства от болезни пока нет. В каждом конкретном случае врачи подбирают индивидуальные схемы лечения. Вакцину от нового коронавируса тоже ещё не изобрели. В Китае проводят клинические испытания трёх разных её вариантов. В России тестирование пока идёт в лабораториях. Так, научный центр «Вектор» закупил 20 низших обезьян для испытания перспективных российских вакцин против COVID-19, писал NEWS.ru.