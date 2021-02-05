Учёные назвали причину происхождения китайского коронавируса

https://static.news.ru/photo/22d78d90-67bb-11eb-b76d-96000091f725_660.jpg Фото: He Huan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Коронавирус SARS-CoV-2 зародился в популяции летучих мышей в Китае из-за ряда факторов, причиной которых могли стать климатические изменения, считают учёные из Германии, Великобритании и США.

Международное исследование, результаты которого были опубликованы в научном журнале Science of the Total Environment, показало, что подвижки в климате изменили повадки летучих мышей в регионе, увеличив число различных видов этих животных на одном ореоле обитания. На это могли повлиять повышение температуры, увеличение количества солнечного света и углекислого газа в атмосфере, что привело к смене состава растительности и другим переменам в их естественной среде обитания.

Именно большое видовое разнообразие таких животных провоцирует развитие различных вирусных заболеваний, отмечают эксперты.

Экологическое исследование было проведено в Китае, Мьянме и Лаосе. Учёные выяснили, что состав растительности во многих регионах этих стран стал более привлекательным для жизни разных видов летучих мышей. Так, только в одной китайской провинции Юньнань за последние 120 лет появилось около 40 новых видов летучих мышей, потенциально принёсших с собой около 100 типов коронавирусов.

Поскольку климат изменил среду обитания, многие виды перебрались в другие районы обитания, перенося с собой свои вирусы. Взаимодействия между животными и вирусами в новых локальных системах привели к появлению большого числа новых вредоносных вирусов, заявил один из авторов исследования доктор Роберт Бейер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные из России и США провели исследования, посвящённые вопросам возникновения новых коронавирусов, и пришли к выводу, что для борьбы с опасными для человека вирусами важно повысить уровень биоветеринарного и санитарного контроля за рынками, где содержатся дикие животные.