Учёные связали малоподвижный образ жизни беременных с ожирением у потомства

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Учёные из университета Вашингтона предположили, что на распространённость ожирения в современном западном мире может влиять малоподвижный образ жизни беременных женщин. Такой вывод они сделали, поставив эксперимент на мышах.

Исследование опубликовано в Science Advances. Учёные разделили испытуемых беременных самок на две группы. Одну из них ежедневно заставляли по часу бегать в тренажёре. Другая вела малоподвижный образ жизни.

В итоге тренировавшиеся мыши набрали меньше веса за время беременности, чем самки из другой группы. Кроме того, у мышей-бегунов также увеличилось соотношение бурого жира (отвечает за выработку тепла) к массе тела почти на 40 процентов, а процент белого жира (его функция — запас энергии) снизился. Более того, выяснилось, что такие же изменения произошли и в организмах вынашиваемых детёнышей.

Исследователи продолжили эксперимент и после их рождения. Всех мышат восемь недель держали на диете с повышенным содержанием жиров Оказалось, что дочери упражнявшихся мышей набрали меньше веса, чем дочери самок, ведущих малоподвижный образ жизни, хотя ели при этом больше. Интересно, что такой разницы для особей мужского пола в помёте не наблюдалось.

Ранее сотрудники Мичиганского университета и исследовательского центра при госпитале Массачусетса пришли к выводу, что на развитие ожирения больше влияет образ жизни человека, чем генетическая предрасположенность. Учёные проанализировали данные 2,5 тысячи американцев и выяснили, что факторы окружающей среды (в том числе социальные) определяют риск появления ожирения на 80%, а генетика — только на 13,6%. По словам авторов работы, исключение составляют люди с редкими наследственными причинами болезни, писал NEWS.ru.