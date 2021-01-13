Учёные США составили прогноз по коронавирусу на 10 лет

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Американские учёные составили прогноз развития ситуации с коронавирусом на ближайшие 10 лет.

Специалисты считают, что за десятилетие вспышка COVID-19 перейдёт от пандемии к эндемической и будет находиться на постоянном базовом уровне у популяции населения. При этом эндемический SARS-CoV-2 может стать заболеванием раннего детства, когда организм человек впервые сталкивается с вирусом в возрасте от 3 до 5 лет. Учёные также не исключают, что пожилые люди тоже могут заболеть коронавирусом, но у них уже будет иммунная защита от его тяжёлого течения.

Авторы исследования отмечают, что в случае когда коронавирус станет эндемическим и у детей он будет протекать в лёгкой форме, то широкомасштабная вакцинация может не потребоваться. По их мнению, вакцинацию в будущем следует отменять постепенно, сохраняя её на более длительный срок для определённых возрастных групп, пишет EurekAlert.

Ранее стало известно, что новый штамм коронавируса с 18 мутациями обнаружили учёные в России. Они не исключают, что он может оказаться опаснее британского. Возможно, это будет уникальный вид SARS-CoV-2. Штамм описала группа исследователей из четырёх российских институтов. В научной публикации описывается случай коронавируса с 18 мутациями у 47-летней женщины со злокачественной опухолью.