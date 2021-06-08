Учёные США обнаружили вирус глупости

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Половина населения Земли может быть заражена вирусом «глупости», изменяющим функции мозга. К такому выводу пришли учёные из Медицинского университета Джонса Хопкинса, пишет Pravda.Ru.

Специалисты исследовали слизистые оболочки человека и неожиданно обнаружили в ротоглотке некоторых здоровых людей вирус — ATCV-1, который влияет на когнитивные способности. По данным учёных, этот вирус, хоть и не сильно, но снижает память и способность людей к познанию.

Оказалось, что из 90 обследованных американцев вирус «глупости» нашли у 40 человек. При этом те, у кого на слизистой рта и носа «живёт» ATCV-1, показали худшие результаты в тестах на внимание и на визуальную обработку информации.

По мнению биологов, обнаруженный вирус довольно распространён у людей.

Ранее власти канадской провинции Нью-Брансуик заявили о вспышке неизвестной болезни, из-за которой у пациентов развивается прогрессирующее слабоумие и психические проявления. Заболевание впервые было обнаружено в 2015 году. Среди симптомов выделяются бессонница, провалы в памяти, галлюцинации, нарушение двигательных функций и усталость. Медики не могут установить диагноз, поскольку проявления недуга не имеют чёткой связи друг с другом. Общее число случаев неизвестной болезни достигло 48, шесть человек скончались.