Учёные сравнили эффективность «сов» и «жаворонков» на работе

https://static.news.ru/photo/2fb8723e-7695-11eb-b8f5-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Финские специалисты выяснили, кто — «совы» или «жаворонки» — демонстрирует большую эффективность на работе.

Учёные из Университета Оулу в Финляндии оценили влияние хронотипов на работоспособность и состояние здоровья в старости. В исследовании приняли участие 12 058 детей — 6169 мальчиков и 5889 девочек, родившихся в Северной Финляндии в 1966 году. Когда им исполнилось по 46 лет, они прошли опрос, в котором описали результаты своей трудовой деятельности, состояние здоровья и охарактеризовали свой образ жизни, из которого специалисты сделали вывод об их естественном хронотипе.

В итоговый анализ попали 2672 мужчины и 3159 женщин, по которым были полные данные. По состоянию на 2012 год все они работали. В течение следующих четырёх лет за ними наблюдали, чтобы выяснить, кто из них прекратил работать и получил пенсию по инвалидности. За этот период 84 человека вышли на пенсию по инвалидности, а ещё 17 скончались.

Доли «жаворонков», промежуточного хронотипа и «сов» составили соответственно 46%, 44% и 10% среди мужчин и 44%, 44% и 12% среди женщин. В отличие от «жаворонков», «совы» получили худшие оценки по всем параметрам, которые были связаны со сном и здоровьем. Они чаще заявляли о недосыпании и бессоннице, а также больше других оставались без семьи и без работы.

Также у «сов» оказался выше риск досрочного выхода на пенсию по инвалидности. При этом мужчины этого хронотипа выходили на пенсию по данной причине в три раза чаще, чем сверстники-«жаворонки» даже с учётом продолжительности сна и режима работы.

По мнению авторов исследования, основная проблема «сов» заключается в накапливающемся дефиците сна. Учёные отметили, что в существенной степени хронотип закладывается на генетическом уровне. Влияние на него оказывают и длительность воздействия дневного света, график работы и распорядок жизни в семье. Поэтому следует стараться регулярно высыпаться, а не пытаться изменить свой хронотип.

Также специалисты предложили учитывать хронотип при организации работы и укреплении здоровья, передаёт Occupational & Environmental Medicine.

Как писал NEWS.ru, ранее в НИИ медицины труда имени Н. Ф. Измерова сообщили, что возвращение к работе после длительной удалёнки негативно влияет на здоровье работника. В том числе на его психологическое состояние.