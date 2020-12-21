Учёные спрогнозировали дату вымирания всего живого на Земле

https://static.news.ru/photo/9217ca9a-42a8-11eb-85a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dawid Adam Iurino/PaleoFactory/Sapienza University of Rome

Каждые 27,5 миллиона лет на Земле происходит массовое вымирание неморских четвероногих — всех земноводных, рептилий, млекопитающих и птиц. К такому выводу пришли американские учёные.

Эксперты заявили, что за последние 300 миллионов лет планета пережила подобное «обновление» фауны как минимум десять раз. С восемью из них совпали эпизоды вымирания водных обитателей — здесь периодичность составила от 26,4 до 27,3 миллиона лет.

Учёные полагают, что все восемь одновозрастных импульсов неморского и морского вымирания случились во время величайших извержений при сближении океанических плато, а три из них коррелируют с возрастом трёх крупнейших на планете ударных кратеров диаметром до 100 километров, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Historical Biology.

Эти кратеры стали последствием падения на Землю космических пород, произошедших, как предполагают учёные, за последние 260 миллионов лет. Специалисты считают, что столкновение планеты с метеоритом могло стать причиной вымирания на суше и в воде из-за его сильнейшей разрушительной силы.

Ранее стало известно, что колоссальная вулканическая активность на территории нынешней Сибири в древности и выброс огромного количества метана со дна морей рассматриваются в качестве потенциальных триггеров пермско-триасового вымирания организмов. Однако точная причина и последовательность событий, приведших к величайшему массовому вымиранию на планете, до последнего времени оставались предметом весьма острых споров и дискуссий.

И вот теперь учёные из Германии, Италии и Канады в рамках финансируемого ЕС проекта BASE-LiNE Earth под руководством профессора Антона Эйзенхауэра из Кильского центра океанографических исследований Гельмгольца (GEOMAR) в сотрудничестве с Потсдамским центром имени Гельмгольца (GFZ) впервые смогли убедительно реконструировать весь каскад событий той эры. Для этого они полагались на передовые аналитические методы и инновационное геохимическое моделирование: исследователи использовали ранее зачастую упускаемый из виду экологический архив — раковины ископаемых брахиопод. К сведению, Тетис — древний океан, существовавший в эпоху мезозоя между древними континентами Гондвана и Лавразия. Реликтами этого океана являются современные Средиземное, Чёрное и Каспийское моря.

Измеряя различные изотопы элемента бора в окаменелых оболочках, команда специалистов смогла проследить изменение значений pH (кислотность) в океане, существовавшем на нашей планете 252 миллиона лет назад. Реконструкция концентрации CO2 стала возможной по той простой причине, что уровень pH морской воды тесно связан с концентрацией CO2 в атмосфере. Для своего анализа команда экспертов применила высокоточный изотопный анализ, а также микроанализ с высоким разрешением на современном масс-спектрометре вторичных ионов (SIMS) с большой геометрией. Далее учёные включали данные из исследований бора и дополнительных изотопов углерода в компьютерную геохимическую модель, которая способна имитировать различные жизненные процессы на Земле в ту эру. Результаты показали, что потепление и закисление океана, связанные с резким выбросом вулканического CO2 в атмосферу, уже были фатальными и привели к исчезновению кальцифицирующих морских организмов в самом начале массового вымирания. Однако выброс CO2 привёл и к дальнейшим негативным последствиям — с повышением глобальной температуры, вызванным парниковым эффектом, также возросло химическое выветривание на суше, писал NEWS.ru.