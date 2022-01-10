Учёные создали защищающую от коронавируса молекулу

Учёные Хельсинкского университета создали молекулу TriSb92, которая может защитить от заражения коронавирусом. Как сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу вуза, в отличие от вакцины, эффект от молекулы проявляется сразу после применения.

Проведённые на мышах опыты показали, что новая молекула TriSb92 защищает от заражения коронавирусом в течение восьми часов даже в ситуациях высокого риска инфицирования.

Созданная учёными новая молекула TriSb92, согласно проведённым опытам, защищает от заражения коронавирусом, по крайней мере в течение восьми часов даже в ситуациях высокого риска инфицирования. В отличие от защиты, обеспечиваемой вакцинами, эффект от молекулы начинается сразу после её применения, — рассказали в университете.

Чтобы защититься от коронавируса, молекулу в виде спрея необходимо нанести на слизистую носа. Как объясняют учёные, TriSb92 блокирует спайк-белки SARS-CoV-2, с помощью которых вирус проникает в клетки человека, и в результате, попадая на слизистые, вирус не вызывает заболевания.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что назальная вакцина от коронавируса «Спутник V» будет доступна для массового пользования уже в первом квартале. По его словам, этот препарат не отменит необходимость обычной прививки от коронавируса, а станет дополнением к ней. Спрей поможет создать местный иммунитет в носоглотке и образовать дополнительный барьер для вируса.